Microsoft Türkiye'de üst düzey atama

DHA - Dinamik yönetim ekibiyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren Microsoft Türkiye’nin Kurumsal Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine 03 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Berna Yıldız atandı.

Microsoft Türkiye’ye katılmadan önce, analitik yazılımlar ve çözümler alanında faaliyet gösteren SAS Türkiye Organizasyonun’da Genel Müdürlük görevini üstlenen Yıldız, bu dönemde ekibiyle birlikte Türkiye ve bağlı bulunduğu Orta Doğu ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde önemli yeniliklere imza attı.

Teknoloji alanında 19 yıllık bir deneyime sahip olan Berna Yıldız, profesyonel iş yaşamında çeşitli üst düzey yönetim pozisyonlarında yer aldı. Kariyerine Telsim ile Telekomünikasyon sektöründe başlayan Yıldız, 2001 yılında Avea’da Bilgi Teknolojileri ve Şebeke Arayüzü Müdürü olarak görev yaptı. Yıldız, burada Aria ile Aycell’in birleşme süreci ve TIM Brezilya Start Up projelerinde yer aldı.

2007 – 2016 yılları arasında Nokia Networks’te görev alan Yıldız, bu süreçte şirket bünyesinde, Danışmanlık ve Sistem Entegrasyonu, Teknik Destek, Satış Destek ekiplerinin bölgesel yönetimi ve Güney Doğu Avrupa Yazılım Satış Müdürü sorumluluklarını yürüttü.

2015 yılında Nokia Networks İsveç Organizasyonuna transfer olan Yıldız, burada 8 ülkede faaliyet gösteren operasyonun Satış Direktörlüğü görevine atanarak Nokia Networks yazılım, ürün, çözüm ve hizmetlerinin doğrudan satışını yönetti.

Başarılı kariyerinin yanısıra sporla yakından ilgilenen Berna Yıldız, 2017 Corporate Games müsabakalarında teniste kendi yaş kategorisinde Türkiye ve Dünya Şampiyonu oldu.