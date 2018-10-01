5G’de test dönemi başlıyor

5G konusunda çalışma yürüten tüm üniversitelerin ve paydaşların çalışmalarını test edebileceği ULAK Haberleşme AŞ Ofisi ve 5G ve Ötesi İletişim Altyapıları Test ve Entegrasyon Laboratuvarı, bugün ODTÜ Teknokent’te törenle hizmete giriyor.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın kritik teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla kurduğu Savunma Sanayii Teknolojileri AŞ bünyesinde faaliyet gösteren ULAK Haberleşme AŞ'nin, ODTÜ Teknokent'te açacağı laboratuvar, 5G Test Vadisi çalışmaları için kullanılacak.

Tüm bu çalışmaların test edilebileceği bir ortam sağlayacak.

4.5G ürünlerinin kullanıldığı ve yeni geliştirilen ürünlerin test ve entegrasyonlarının sağlanacağı laboratuvarda, 5G için yapılan çalışmalarda geliştirilen ürünlerin ve diğer üniversite, firma ile enstitüler, çalışmalarını test edebilecek.