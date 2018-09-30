iPhone'un yeni modelleri toplatılacak mı?

Teknoloji devi Apple'ın 12 Eylül'de tanıtımını yaptığı iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde yaygın bir biçimde şarj sorunu yaşandığı belirtildi. Forbes dergisi, telefonların toplatılabileceğini yazdı.

Amerikan teknoloji sitelerindeki haberlere göre, iki telefonda da aynı sorun yaşanıyor. Cihaz şarja takıldığı sırada ekran kapalıysa, yani telefon standby modundaysa, şarj aleti devreye girmiyor. Bazı kullanıcılar telefonlarının şarj olmaya başlaması için ekrana dokunmak zorunda kaldıklarını, bazıları da şarj kablosunu çıkarıp tekrar takmak zorunda kaldıklarını aktardı. Bazı kullanıcılar ise telefonun şarja takıldığında kitlendiğini anlattı.

Deneyde iki XS üç XS Max şarj olmadı…

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, popüler YouTube kanalı Unbox Therapy de, bu sorunu bir videoyla ele aldı. Videoda, denenen iki iPhone XS ve üç iPhone XS Max modeli şarj aletini görmedi ve şarj olmaya başlamadı. Sorunun çok sayıda forumda da paylaşıldığı belirtiliyor.

Apple’ın 12 Eylül’de tanıttığı yeni iPhone modelleri yüksek fiyatlarıyla dikkat çekmişti. iPhone XS Max’in Türkiye’deki başlangıç fiyatının 10 bin TL’yi aşmasına kesin gözüyle bakılıyordu.