'2060 yılında kıyamet kopacak'

17. yüzyılda yaşamış İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton'ın 2060 yılında Hz. İsa'nın geri döneceğini ve kıyametin kopacağını not ettiği yeni yazınları bulundu.

Yerçekimi kuvvetini bulan İngiliz fizikçi Sir Isaac Newton'ın şimdi de kıyametin tarihine dair bir tahmin yaptığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre, ünlü bilim insanının notları arasında, Hz. İsa'nın 2060 yılında Dünya'ya geri döneceği ve kıyamet için insanlığı uyaracağı bulunuyor.

1643 yılında dünyaya gelen Newton'ın tanrı ve din kavramları ile yoğun şekilde ilgilendiği biliniyor. Newton'ın din hakkında not ettiği yazınların, İncil'de okuduğu metinlerin bir değerlendirmesi olduğu düşünülüyor.

‘DAHA ÖNCE KOPMASI İÇİN BİR SEBEP GÖRMÜYORUM'

2060 yılında kıyametin kopacağını belirten Newton, kıyamet tahmini hakkında şunları yazmış: "Daha sonra sona erebilir fakat daha önce sona ermesi için bir sebep görmüyorum"

Newton'ın kıyametin tarihini tahmin ettiği savı, Florian Freistetter'in yazdığı 'The A**hole Who Reinvented The Universe' kitabında yer alıyor.

SİR ISAAC NEWTON KİMDİR?

Freistetter'e göre Newton'ın 2060 yılı tarihi tahmini, yeni bir başlangıcı, savaşı, felaketi ya da dini bir dönemi temsil ediyor olabilir.

Freistetter ayrıca Newton'ın gelecekte yaşanması muhtemel olayları din ve tanrı kapsamında değerlendirdiğini ve bu olayların tanrının bir buyruğu olduğunu düşündüğünü belirtiyor.

2025 YILINDA KIYAMET Mİ KOPACAK?

Son yıllarda kıyametin tarihi ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atılıyor. Bunlardan en dikkat çekeni 27 Eylül 2017 tarihiydi.

Bilim dünyasının da kıyamet tarihi ile ilgili bazı öngörüleri bulunuyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Bulletin of the Atomic Scientists kurumu, iklim değişikliği, siyasi gerginlik ve nükleer savaş olasılığı sebebiyle Kıyamet Saati'ni 25 Ocak 2018 günü Türkiye saati ile 18:00'de 30 saniye ileri almıştı.