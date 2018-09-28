YouTube'dan yeni iPhone'lara destek

Akıllı telefon, akıllı televizyon ve tablet sektöründeki rekabet, bilindiği üzere Apple ve Google ürünleri arasında ciddi biçimde yaşanıyor.

Google, iş ortakları ve kendi üretimi olan modellerle Apple'ın karşısına dikiliyor. Her ne kadar markalar arasında büyük bir rekabet olsa da, firmalar kar elde edebilmek için en büyük rakiplerine dahi ürün sağlayabilir. Basit bir örnek vermemiz gerekirse Apple, ihtiyacı olan panelleri Samsung ve LG'den satın alıyor.

Bir diğer rakip Google da, Apple'a yazılımsal destek sağlamaktan geri durmuyor. Ne de olsa dünyanın en çok satan akıllı telefonları ve tabletlerinden bazıları Amerikalı teknoloji devine ait ürünler...

Google'dan yapılan açıklama, YouTube'un Apple cihazlarına özel bir optimizasyon olarak geliştirdiği yönünde. YouTube'ın iOS sürümü, iPhone XS ve iPhone XS Max modeline HDR video desteği sağlıyor. Bu mimari şimdiye kadar Pixel, Galaxy S8 ve S8+ ve LG V30 modellerinde aktif olarak kullanılıyordu.

Kısacası en büyük rakipler bile simbiyotik(Karşılıklı fayda) üzerinde çalışma yürütüyor. Google'ın yeni mimarisi, desteklenen cihazlarda yüzde 60 seviyesinde ek kalite vadediyor. Üstelik yeni güncelleme gerek iOS, gerekse Android temelli cihazlarda kayda değer bir HDR desteği sağlıyor.

(Chiponline-Barış Terun)