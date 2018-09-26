Google kriptolar üzerindeki reklam yasağını yumuşatıyor

Google, ABD ve Japonya’da “regüle edilen” kripto para birimleri borsaları reklamlarını yayınlayacağını duyurdu.

(DHA) – Google geçen yıl kripto para birimleri dolandırıcılık vakalarının artması üzerine kripto para birimleri borsaları, cüzdanları ve şirketleri dâhil olmak üzere platform üzerinde kriptolara ilişkin bütün reklamların yasaklandığını duyurmuştu.

Google’ın kripto para birimleri yasağının kaldırılmasına ilişkin yayınladığı açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

“Google’ın finansal ürünler ve servislere ilişkin reklamlar politikası Ekim’de, ABD ve Japonya’da regüle edilen kripto para birimleri borsalarının platform üzerinde reklam vermesine olanak sağlama amacıyla güncellenecektir.

“Platform üzerinde reklam vermek isteyen kurumların, reklamlarının yayınlanacağı ülkeler

kapsamında Google tarafından doğrulanması gerekmektedir. Yeni politikanın Ekim’de yürürlüğe girmesinin ardından reklam vermeyen isteyen şirketler doğrulama için başvuruda bulunabilecek.”

CNBC’de yer alan habere göre, Google yeni politika kapsamında kötü regüle edilen ICO’lar (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) kripto cüzdanları ve ticaret danışmanlığı reklamlarını reddetmeye devam edecek.