Instagram'da üst düzey deprem

Instagram'ın kurucuları Systrom ve Krieger 'Facebook ile anlaşmazlıklar yüzünden' ayrılıyor.

BBC TÜRKÇE - Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger şirketten ayrılma kararı aldı. Systrom ve Kreiger'ın, Facebook yönetimiyle yaşadığı gerginlik nedeniyle istifa kararı aldığı belirtiliyor.

Şirketin CEO'su Systrom, "Merakımızı ve yaratıcılığımızı keşfetmek için ayrılıyoruz" dedi.

2012'de Facebook'un bir milyar dolara satın aldığı Instagram'ın bugün milyardan fazla kullanıcısı var.

BBC Kuzey Amerika teknoloji muhabiri Dave Lee, zaman içinde Instagram'ın popülarritesi artarken, Facebook'un durgunluk dönemine girdiğini söylüyor.

Facebook'un Instagram'ı gelir yaratan bir uygulamaya dönüştürüp kullanıcıların para ödemesini gerektiren yeni özellikler eklemeye çalışması bazı çevreleri rahatsız etmiş, bu yaklaşımın Instagram'ın kuruluş felsefesi olan sadeliğe ters düştüğünü vurgulayanlar olmuştu.