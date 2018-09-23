TripAdvisor'la ilgili bomba iddia

Popüler seyahat sitesi/uygulaması TripAdvisor'daki her üç yorumdan birinin sahte olduğu iddia ediliyor. TripAdvisor ise iddiayı ortaya atan şirketin teknik açıdan yanlış bir yöntem kullandığını söyleyerek suçlamayı kesin bir dille reddetti.

DUVAR – Dünya çapında milyonlarca kişinin yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini planlarken karar vermek için başvurduğu TripAdvisor sitesindeki her üç yorumdan birinin sahte olduğu öne sürüldü. TripAdvisor bu suçlamaya sert tepki gösterdi.

İddia, internetteki sahte yorumları ortaya çıkaran Fakespot isimli siteye ait. Yorum yapanların dil, yorum yapma alışkanlığı ve hesap ayrıntılarına dair bir algoritma kullanan site, otel işletmecilerinin TripAdvisor’daki notlarını manipüle ettiğini savunuyor. İddiaya göre, oteller üçüncü taraflara para ödeyerek kendilerine beş yıldız veren, rakiplerini de eleştiren yorumlar yazdırıyor; TripAdvisor ise bu sahte yorumları yayımlıyor.

Fakespot, en yüksek nota sahip otellerin iki kat daha fazla sahte yoruma sahip olduğunu da öne sürüyor. Şirketin kurucusu Saoud Khalifa Daily Mail gazetesine açıklamasında, “TripAdvisor kullanıcılarına okudukları her yorumu şüpheyle yaklaşmalarını tavsiye ederim” dedi.

TRIPADVISOR: SAHTE YORUMLARLA ÇOK İYİ SAVAŞIYORUZ

TripAdvisor ise bu iddiayı ‘hatalı, yanlış yönlendirici ve güvenilmez’ diyerek reddetti; Fakespot’un yönteminin hatalı olduğu belirtildi. Açıklamada, “Bu hatalı ve yanlış yönlendirici bulguları tamamen reddediyoruz. Sitemizi yüz milyonlarca kullanıcı arasında popüler kılan şey, TripAdvisor’daki içeriğin kullanışlı olması ve doğruluğudur. Sahte yorumlarla böylesine sert bir şekilde mücadele ediyor olmamızın nedeni de budur. Sahte yorumlara dair iddialar, hatalı tekniklere dayanıyor” denildi.