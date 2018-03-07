Facebook, WhatsApp ve Instagram'a kötü haber

Kanadalı teknoloji şirketi BlackBerry, geçtiğimiz gün Facebook ve ona bağlı WhatsApp ve Instagram uygulamaları hakkında BlackBerry Messenger’dan teknoloji ve özellik kopyaladıkları gerekçesiyle patent davası açtı

Patent ihlalleri üzerinden açılan davalar, BlackBerry CEO’su John Chen’in şirkete para kazandırma stratejileri arasında yer alıyor. Bir dönem akıllı telefon ve mobil iletişim pazarını domine eden BlackBerry, günümüzde pazardaki tüm payını kaybetmiş durumda.

BlackBerry’nin dava dosyasında belirttiğine göre, Facebook hem kendi Messenger uygulamasında hem de Instagram ve WhatsApp’taki kullanıcı arayüzlerini, güvenlik özelliklerini ve işlevselliği iyileştirmek için bir dönem popüler olan BlackBerry Messenger’ın (BBM) birçok özelliği kopyaladı.

BlackBerry sözcüsü Sarah McKinney, “Bir şirketin entelektüel varlıklarını korumak her CEO’nun görevinin bir parçasıdır ancak bu BlackBerry stratejisinin belkemiğini oluşturmuyor.” dedi.McKinney, davanın BlackBerry hissedarlarıyla yönetim kurulu arasında gerekli yasal yollara başvurulması konusunda gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda açıldığını ekledi.

Dava hakkında bir açıklama yapan Facebook Baş Hukuk Müşaviri Paul Grewal ise BlackBerry’nin iddialarına karşı kendilerini savunacaklarını açıkladı: “BlackBerry’nin açtığı dava şirketin mesajlaşma işinin geldiği son noktayı yansıtıyor. Yenilik yapmayı bırakan BlackBerry, diğerlerinin yaptığı yenilikleri vergilendirmek istiyor.”