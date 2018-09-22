Twitter'dan kullanıcılara çok önemli mesaj: Yakaladık!

Sosyal medya Twitter, doğrudan mesajları (DM) ilgili kişiye değil, ilgisiz üçüncü taraflara gönderebilen bir virüsü saptayıp imha ettiğini duyurdu.

Twitter, virüsü, kayıtlı geliştiricilerin müşterilerle iş ilişkileri kurmasına yardımcı olan araçların devreye sokulduğu Hesap Faaliyeti Uygulama Programlama Arayüzü'nde bulduğunu duyurdu.

Virüsün özellikle doğrudan mesajları ya da korunmalı twitleri etkileyebildiğini belirten Twitter, bir yılı aşkındır kullanıcıların özel mesajlarının üçüncü taraflara sızdırılıyor olabileceği ikazını yaptı. Ama diğer yandan bunun ancak nadiren gerçekleşmiş olabileceğini ekledi.

Virüs sorununun kullanıcılar ile Twitter üzerinden müşteri hizmeti sunan işletmeler arasındaki doğrudan mesajları etkilemiş olabileceğini belirten açıklamaya göre, özellikle havayolları ve kargo gibi markaların hesaplarıyla mesajlaşmalar virüsün etki alanında kaldı.

Örneğin kayıp bagajlarla ilgili havayoluna gönderilen doğrudan mesajın, ilgisiz bir tarafa gitmiş olabileceği belirtildi.

Mayıs 2017'de başlayan sorunun 10 Eylül'de saptanıp ortadan kaldırıldığı aktarıldı.

Bunun niye 12 gün sonra açıklandığı ise izah edilmedi.

Virüsten 335 milyon kullanıcının yüzde 1'inden azının etkilendiği kaydedildi.