'Aptal' telefon arayanlara özel

Akıllı telefonların dikkatinizi sürekli dağıttığını düşünüyorsanız, o halde çare bir "aptal" telefon. İşte Punkt MP02!

Günümüzde zengin özelliklere sahip akıllı telefonlara rağmen bazı kullanıcılar farklı tercihlerde bulunuyor. Kimileri eski tip, tuşlu bir telefona yönelirken, kimileri ise akıllı telefonun yoruculuğundan bıkarak telefonu tamamen rafa kaldırıyor. Retro bir modeli tercih edenler için en popüler model ise Punkt tarafından geliyor. Akıllı telefon olmaktan uzak görüntüsüyle "aptal" olarak etiketlense de Punkt MP02, elbette yeni teknolojilerle de kısmen donatılmış.

Londra Tasarım Festivali'nde tanıtılan Punkt MP02, daha önceki MP01'in devamı niteliğini taşıyor. Cihazın öne çıkan özelliği, kullanıcılarının dikkatini dağıtmayan bir deneyim sunmak. Telefonun temel gereksinimlerini sunan model, minimalist olmasına rağmen 4G LTE'yi destekliyor.

Her ne kadar küçük bir ekrana sahip olsa da 4G LTE üzerinden veri hızında günümüzü yakalayan Punkt MP02, aynı zamanda kablosuz hotspot işlevi de görebiliyor. Yazılıma gelince, Punkt MP02 Android işletim sistemini kullanıyor. Ancak elbette arayüz telefonun genel görünümüne uygun ölçüde revize edilmiş.

Punkt MP02'nin fiyatı ise 349 Dolar. Şu an ön siparişte bulunan telefon, promosyon olarak yanında LAMY kalem veriyor.(Chip Online)