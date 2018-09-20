Rekabet Kurumu'ndan Google'a 93 milyon lira ceza

Rekabet Kurumu'nun Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürüttüğü soruşturma sonuçlandı.

19.09.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda bu üç şirkete, ekonomik bütünlüğün 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 93 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, soruşturmada Google'a ceza verilmesinin gerekçesi şöyle açıklandı:

"Google ekonomik bütünlüğünün, cihaz üreticileri ile imzaladığı; Mobil Uygulama Dağıtım Sözleşmelerinde yer alan Google aramanın sözleşme ile belirtilen noktalarda varsayılan olarak atanmasına ve Google arama parçacığının ana ekranda konumlandırılmasına; Google Webview bileşeninin ilgili işlev için varsayılan ve tek bileşen olarak atanmasına yönelik uygulamaları ile Gelir Paylaşımı Sözleşmelerinde yer verilen ve Google aramanın cihazlarda münhasıran yüklenmesini temin eden hükümler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine oybirliği ile karar verilmiştir."

Kurum açıklamasında, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolunun açık olduğu vurgulandı.