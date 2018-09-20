Oyun oynamak da artık lüks haline geldi

DONANIM GÜNLÜĞÜ - Artık yeni çıkan bir oyunu almak için ufak bir servet ödemek gerekiyor.

Son haftalarda özellikle teknoloji sektöründeki ürünlere muazzam zamlar geldi. Samsung bir anda Note 9’un fiyatını 7500TL’ye yükseletti, Apple bir gecede tüm ürünlerine yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişen zamlar yaptı, 3000TL dolaylarına satılan PC’ler 4000 – 4500TL’den satılmaya başlandı.

Teknoloji sektöründeki bu ani zamlardan oyun sektörü de nasibini almış durumda. Artık Türkiye'de oyun oynamak bile ciddi anlamda lüks olmaya başladı.

Aslına bakılırsa yapımcı firmalar yeni çıkan oyunlara büyük bir zam yapmadılar. Hatta hiç zam yapmadılar da diyebiliriz.

Zira geçtiğimiz yıl 49 euro’dan çıkan oyun bu yıl da aynı şekilde 49 euro’dan satışa sunuluyor. Lakin bu oyunun Türkiye'deki fiyatında muazzam bir değişiklik söz konusu.