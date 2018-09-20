Yeni iPhone'ların saklanan özellikleri sızdı

Apple resmi bir açıklama gerçekleştirmese de sızdırılan belgeler yeni cihazların mAh değerlerini gözler önüne serdi.

Apple resmi bir açıklama gerçekleştirmese de sızdırılan TENAA belgeleri, 2018 model iPhone’ların batarya değerlerini ortaya koyuyor. Bununla birlikte iPhone Xs’in 2 bin 658mAh bataryaya sahip olduğunu görüyoruz.

iPhone Xs Max, Apple’ın bir akıllı telefonda kullandığı en büyük batarya olan 3 bin 174mAh bataryaya sahip.

Phone XR ise biraz daha küçük 2 bin 942mAh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapıyor.



iPHONE XS'İN TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?



ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın merakla beklenen lansmanı ile gün yüzüne çıkan yeni iPhone modellerinin Türkiye fiyatlarının en olacağı bir süredir merak ile bekleniyordu.

ABD merkezli teknoloji devi henüz ütünlerin Türkiye fiyatlarına dair bir açıklamada bulunmazken spot ürünlerin fiyatlarına baktığımızda yeni iPhone ürünlerinin yüksek fiyatı oldukça dikkat çekici.



iPHONE XR'IN FİYATI NE KADAR?



iPhone Xr'nin 64 GB’lık versiyonu 9.499 TL fiyata sahip.



iPHONE XS MAX'İN FİYATI NE KADAR?



Ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL‘den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.



iPhone XS Max‘in 256 GB’lık versiyonu 13.999 TL fiyat etiketine sahip.



iPhone Xs Max'ın fiyatı 15 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.



Elbette bu Apple'ın belirlediği Türkiye fiyatları değil ve Apple'ın fiyatlarıyla değişiklik gösterebilir



Bu ürünlerin spot olduğunu da altını çizmekte fayda var. Yani bu ürünler pasaport kaydını ve BTK vergisini ürünü alan kullanıcılar lansman sonrası Apple, 3 iPhone modelinin satışını durdurdu.



Yeni iPhone'ların tanıtılması ile birlikte iPhone serisinin10'uncu yılına özel çıkarılan iPhone X, iPhone 6S ve iPhone SE'yi satıştan çıkarıldı.



Ancak bu Apple'ın bu ürünlere desteği çektiği anlanıma gelmiyor.