3. havalimanında Teknofest başladı

Kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları için cuma (14 Eylül 2018) günü eylem başlatan ve 24 işçinin tutuklandığı 3. havalimanında Teknofest etkinlikleri "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda başladı.

Kötü çalışma şartları ve haklarını alamadıkları için cuma (14 Eylül 2018) günü eylem başlatan ve 24 işçinin tutuklandığı 3. havalimanında Teknofest etkinlikleri "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda başladı.

Festivalde konser verecek olan Manuş Baba, sosyal medya adresinden konserini iptal ettiğini duyurmuştu.

Tepkilere neden olan ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 23 Eylül'e kadar sürecek.

Festivalin en önemli bölümünü 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının oluşturacağı belirtildi. Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmeleri desteklenecek.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.