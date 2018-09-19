YouTube'dan oyunculara kötü haber

Bilindiği üzere genel olarak oyun üzerine yapılan yayınlarda Twitch kullanılıyor. Hatta Twitch’in bu alandaki tek isim olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu durumun farkında olan Google, Twitch’e rakip olarak YouTube Gaming ismini verdiği bir kanalı devreye sokmuştu. Hem web üzerinde hem de akıllı cihazlarda uygulama olarak hizmet veren YouTube Gaming’de işler pek de beklenildiği gibi gitmiyor.

donanimgunlugu.com'un haberine göre, genel olarak oyun üzerine yayın yapan kullanıcıların, YouTube Gaming yerine YouTube’u tercih etmeleri bu uygulamanın gözden düşmesine neden oldu.

Doğal olarak YouTube’ta insanlar çok daha geniş kitlelere erişebiliyorlar. Ayrıca Twitch gibi bir seçenek varken, oyun severlerin yeni bir mecraya alışmaları da kolay olmayacaktır.

Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. YouTubeGaming’in web sürümü yoluna aynı şekilde devam edecek. Fakat akıllı cihazlardaki uygulama arayüzü 2019 Mart itibariyle kullanımdan kaldırılacak.