Twitter'da köklü değişiklik!

Aktif olarak Twitter kullananlar için bir yenilik duyuruldu. “Önce en iyi Tweetleri göster” özelliğine yeni bir seçenek eklenecek. Twitter anasayfası değişecek.

DONANIM GÜNLÜĞÜ - 280 karaktere sığdırılan sosyal ağ Twitter, kullanıcıların şikayetlerine kulak verdi ve yeni özelliği için çalışmaya başladı.

Bilindiği üzere Twitter’da “Önce en iyi Tweetleri göster” şeklinde zamandan bağımsız bir sıralama şekli bulunuyor. Bunun haricinde ise timeline üzerinde daha alt kısımlara kaçırılan paylaşımlar yine zamandan bağımsız şekilde konumlandırılıyor. Çoğu kullanıcı bu sıralamadan memnun olsa da büyük bir kitle daha farklı bir anasayfa istiyor.

@TwitterSupport isimli resmi hesap tarafından yapılan duyuruya göre kullanıcılarına yeni bir seçenek sunulacak. Önümüzdeki hafta kullanıma açılacak olan bu özellik sayesinde kullanıcılar artık sadece paylaşılma zamanına göre anasayfayı görüntüleyebilecek.

Söz konusu yeni özellik bir opsiyon olarak sunulacağı için isteyen kullanıcılar bu özelliği aktifleştirmeyebilir. Burada Twitter’ın vurguladığı şey, Twitter deneyimini herkes için en iyi seviyeye getirmek. Bu sayede kullanıcılara kendi timeline görünümlerini özelleştirme imkanı tanınacağı söyleniyor.

Yeni özellik kullanıma açıldıktan sonra kullanıcılar, timeline yani Twitter anasayfa görünümlerini isterlerse kronolojik olarak sıralanmış son paylaşımlara göre, isterlerse de eski şekilde görüntüleme imkanına sahip olacak.