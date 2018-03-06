Wikipedia’dan 'Türkiye’yi Özledik' kampanyası

Dünyanın en büyük ve sürekli güncellenen ansiklopedisi Wikipedia (Türkçesi Vikipedi), 10 ay önce Türkiye’de erişime engellenmişti. Bugün Facebook sayfasından “We Miss Turkey” (Türkiye’yi Özledik) isimli bir kampanya başlatan Wikimedia Vakfı, bir hafta boyunca Türkiye’ye dair içerikler paylaşacaklarını duyurdu.

Kullanıcılarının Türkiye'ye dair sorularını yanıtlayacağını duyuran Vikipedi, ayrıca destekçilerinden Facebook profil fotoğraflarına “We Miss Turkey” yazılı çerçeveleri eklemelerini istedi.

Kullanıcılar bir hafta boyunca #WeMissTurkey etiketini kullanarak Vikipedi’ye Türk kültürüne ve güncel olaylara dair sorular sorabilecek.