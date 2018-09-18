İnternette reklam vermenin en kolay yolu...

Google, Facebook, Instagram gibi arama motorları ve sosyal medya sitelerine düşük ya da yüksek bütçelerle reklam verebilir, müşterilerinize hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İnternette reklam vermeden önce ilk yapmanız gereken neyi hedeflediğinizi ve hangi dijital mecrayı kullanmak istediğinizi belirlemenizdir. Bu ilk adımdan sonra yavaş yavaş düşük bütçelerle markanızın reklamını yapabilirsiniz.

Markalar bugünlerde popüler olan internette reklam vermek için birbirinden farklı reklam modelleri kullanıyor. Bu reklam modelleri sayesinde firmalar; marka kimliği yaratabiliyor ve ürün veya hizmetlerinin kullanıcıya kısa sürede ulaşmasını sağlıyorlar.

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