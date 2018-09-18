PUBG'ye gelen güncelleme oyuncuları üzdü

Güncellemenin odak noktası ise Xbox One platformu... Çıkışının ardından Xbox One platformunda ciddi grafik hatalarıyla baş başa kalan popüler oyun için bugün yeni bir güncelleme yayınlandı. Bakın neler değişti?

PUBG'ye gelen yeni güncellemeyle birlikte ana çözünürlük ve doku kalitesine dokunamayan geliştirici firma, bazı grafik efektlerini kısıtlayarak oyuncuların daha akıcı bir oyun deneyimi yaşamasına olanak sağlıyor.

Gölge kalitesi ve Ekran Alanı Ortam Tıkanıklığı‘nın her sahnedeki toplam parçacık sayısı azaltan yetkililer, ayrıca bu grafik ayarlarının kalitelerinin de düşürüldüğünü belirttiler.

Yaşanılan bu durum hakkında oyunculardan özür dileyen şirket yetkilileri bu durumun geçici olduğunu ve yakın zaman içerisinde Xbox One kullanıcılarına yeni bir güncelleme yayınlanacağının da müjdesini verdi.