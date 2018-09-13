Apple Türkiye'deki ürünlerine zam yaptı

Apple yeni Modeli iPhone Xs'i tanıttığı bu gece Türkiye'deki iPhone modellerine de zam yaptı. 8 Plus'ın başlangıç fiyatı 5.899 TL'den 7.499 TL'ye çıktı. Bu yıl içinde ikinci kez iPhone fiyatlarına zam geldi.

Apple tarafından yapılan yeni zamla birlikte iPhone 7 başlangıç fiyatı 4199 TL‘den 4999 TL seviyesine yükseldi. Dudak uçuklatan bu zaman uygulaması ile iPhone 7′nin 128 GB'lık versiyonu ise, 5.999 TL‘ye çıkarken; iPhone 7 Plus modeli ise 4999 TL yerine yeni zammın ardından, 6.299 TL‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPhone 8 başlangıç fiyatı ise 5.199 TL‘den 6.499 TL‘ye yükselti. Diğer bir zam ise iPhone 8 Plus fiyatına geldi. Yeni zam ile birlikte iPhone 8 Plus başlangıç fiyatı 5.899 TL'den 7.499 TL’ye tırmandı.