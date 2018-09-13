Bugüne kadar kaç adet iPhone X satıldı?

Bu kapsamda 10 ay önce satışa sunulan iPhone X’in Ağustos itibariyle 63 milyon sattığı ve 30 milyonluk bölümün ABD ve Çin‘e dağıtıldığı belirtiliyor. ABD’de ilk aylarda yüksek seviyelere ulaşılırken, Çin’deki sonradan yükseliş dikkat çekiyor.

iPhone X satışları iPhone 6’nın gerisinde kaldı!

Shiftdelete’te yer alan habere göre, iPhone X için Japonya ve Avrupa ülkelerinde yoğun talep ile karşılaşan Apple, Hindistan’da ise neredeyse hiç satış yapamadı. iPhone X’in sevkiyat rakamları oldukça etkileyici olsa da, 2014’te satışa sunulan iPhone 6’nın gerisinde kalıyor.

iPhone X’in 60 milyon sevkiyata ulaşması 10 ay sürdü. Ancak, iPhone 6’nın bu seviyeye gelmesi sadece altı ay sürerken, on ay içerisinde iPhone 6 satışları 90 milyon adete ulaşmış durumdaydı.