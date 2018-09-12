İşte iPhone Xs’in Türkiye fiyatı

Türkiye’ye bir cep telefonu geldiğinde ilk önce cihazın gümrüksüz fiyatı kur üzerinden hesaplanıyor. iPhone Xs başlangıç fiyatı 1099 dolar. Bundan ABD’de eyaletine göre değişen vergiler düşüldüğünde cihazın fiyatı 1050 dolar (Kur 6.35) civarına geliyor. 6.600 TL cihazın ülkeye vergisiz giriş fiyatı. Bunun üzerine Yüzde 8 TRT payı (660 TL), ayrıca kümülatif değer üzerinden yüzde 25 ÖTV (1830 TL), ve de yüzde 18 KDV (1647 TL) alındığı zaman cihazın yaklaşık bedeli vergiler dahil 10.800 TL oluyor. Üzerine bayii kârı konduğu zaman fiyat daha da artıyor.