Apple yeni ürünlerini tanıttı! İşte iPhone'un özellikleri...

Geçtiğimiz haftalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olan Apple yeni iPhone modellerini görücüye çıkardı.

11 yıl önce Apple 'ın kurucularından Steve Jobs'un tanıtımı ile hayatımıza giren iPhone serisinin yeni üyeleri Steve Jobs Theater’da teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu. İşte Apple 'ın piyasaya süreceği yeni ürünleri:

-iPhone Xs

Apple ’ın yeni modelinin adı iPhone Xs olarak açıklandı. Yeni iPhone modeli IP68 sertifikası ve ve artırılmış gerçeklik ile gelecek. Şirket, iPhone Xs'in ekranını bugüne kadar üretilmiş en dayanıklı ekran olarak tanımlıyor.

Apple bu modelde 5.8 ve 6.5 inçlik iki opsiyon sunacak. Yeni iPhone'larda HDR desteği bulunacak ve A12 ile desteklenecek.

- Apple Watch Series 4

Apple alışıldığı üzere lansmanda önceliği yeni Apple Watch modeline verdi. Yeni nesil Apple Watch ( Apple Watch Series 4) daha ince bir kasaya sahip olacak. Apple Watch Series 4 bir önceki modele göre yüzde 35 daha büyük. Apple tercihini 40 ve 44 milimetrelik iki saat modelinden yana kullandı. Yeni modelde S4 adında bir işlemci yer alacak.