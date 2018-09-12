FIFA 19 demo çıkış tarihi belli oldu

DHA - 13 Eylül 2018 tarihinden itibaren Fifa 19 Demo indirilebilir olacak.
Oyunun demo sürümünde Şampiyonlar Ligi ve Yolculuk modunu tecrübe edebileceğiz. Ayrıca demo sürümde 10 adet oynanabilir takımın bulunduğunu da belirtelim.
Oyunun demo sürümü 13 Eylül tarihinde PS4, Xbox One ve PC kullanıcıları için yayınlanacak. Oyuncular oyunun demo sürümünde yenilenmiş santra modunu, Yolculuk modunun son bölümünü deneyebilecekler.
FIFA 19 DEMO TAKIMLAR
Juventus
Real Madrid
Atletico Madrid
Roma
Manchester United
Manchester City
PSG
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Spurs