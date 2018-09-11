Apple'dan sürpriz telefon! iPhone'ların en ucuzu...

Apple'ın bu seneki iPhone'uyla ilgili sızıntılar, tanıtıma çok yaklaştığımız şu sıralarda iyice yoğunlaştı. Yeni raporlara göre iPhone X'i devam ettirecek olan telefonun adı, iPhone XS olacak. Bunun yanında iPhone XS Max adlı bir başka model de gelecek ve bu model, 6,5 inç'lik devasa ekranıyla iPhone 9 Plus'ın yerini alacak.

China Mobile'ın Çince sosyal platform Weibo'da paylaştığı bir sunuma göre ise giriş modeli iPhone'un adı, iPhone XC olacak. Bu telefonun 699 dolarlık fiyat etiketiyle geleceği söyleniyor. Site, 5,8 inç'lik iPhone XS'nin 900 dolar seviyesinde bir fiyata sahip olacağını da belirtiyor. En pahalı model olan iPhone XS Plus ise 1.000 dolarlık bir fiyata sahip olacak.

Bu arada konsept tasarımcısı Ben Geskin, Twitter'da iPhone XC'nin prototiplerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri de paylaştı. Geskin daha çok kendi çizim ve Photoshop çalışmalarıyla bilinse de, bu görüntülerin "gerçek" olduğunu söylüyor.