Instagram'da yenilik! Artık...

Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram, her geçen gün yeni özellikleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde güvenlik opsiyonlarını arttıran Instagram, emoji ile anket cevaplama özelliği getirmişti. Instagram şimdi de emoji ile cevaplama özelliğini kullanıma sundu.

Instagram’ın emoji ile cevaplama yöntemi iOS ve Android platformlarında aynı anda kullanıma sunuldu. Bu özellik, bir gönderinin altına yorum yapacağınız zaman aktif oluyor. Kısayollara emoji ekleyen Instagram, hem yorumların renklenmesini sağlayacağı gibi hem de platformu üzerindeki etkileşimi de arttıracak.