Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatı belli oldu

Apple’ın yeni iPhone modellerini resmi olarak tanıtmasına 3 gün gibi oldukça kısa bir süre kalırken, cihazların teknik özellikleri ve tasarımı büyük oranda ortaya çıktı.

Apple tarafından piyasaya sürülecek yeni iPhone telefon modellerinin fiyatları öğrenildi. Buna göre, iPhone XS Plus'ın satış fiyatı Türkiye'de 15 bin TL olacak.

ShiftDelete'nin haberine göre Apple’ın yeni iPhone modellerini resmi olarak tanıtmasına 3 gün gibi oldukça kısa bir süre kalırken, cihazların teknik özellikleri ve tasarımı büyük oranda ortaya çıktı. Bu nedenle şu anda en çok merak edilen konu Türkiye fiyatları.

Apple’ın tüm ürünlerine zam yapması ve geçtiğimiz günlerde Galaxy Note 9‘un fiyatının 7999 TL’ye yükseltilmesi, yeni iPhone modellerinde 10 Bin TL üstünü göreceğiz düşüncesini artık kesinleştirmişti. Ancak, Milliyet’in haberi gerçeğe dönüşürse 10 Bin TL oldukça iyimser bir tahmin olarak akıllarda kalacak.

iPhone XS Max iddialarının yalanlandığı haberde, uzun süredir belirttiğimiz gibi iPhone 9, iPhone XS ve iPhone XS Plus modellerinin tanıtılacağı ifade ediliyor. Bir mağazanın satış ekranlarında yeni modellerin fiyatı görüldü.

Bu kapsamda 6.1 inç LCD ekranı ile uygun fiyatlı iPhone olarak tanımlanan iPhone 9 modelinin Türkiye fiyatının, KDV ve diğer vergiler hariç 8.474,58 TL olacağı görülüyor. Vergiler dahil edildiğinde ise fiyat 10 Bin TL‘ye yükseliyor.

Diğer iki modelde ise durum çok daha kötü. Zira, iPhone X’in yerini alması beklenilen iPhone XS modelinin KDV ve diğer vergiler hariç 10.169,5 TL olduğu görülüyor. Vergiler dahil edildiğinde ise iPhone Xs’in fiyatı 12 bin TL’ye ulaşıyor.

6.5 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olması beklenilen iPhone XS Plus ise gerçekten dudak uçuklatıyor. Zira, vergiler hariç 12.711 TL fiyat etiketine sahip olduğu belirtilen akıllı telefonun, vergiler dahil satış fiyatı 15 Bin TL olacak.

Bu fiyatların doğruluğu konusunda yorum yapmak pek mümkün değil. Bu nedenle gerçek fiyatların daha farklı olabileceğini veya cihaza erken ulaşmak isteyenler için ön sipariş fiyatları olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.