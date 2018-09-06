Çinli özel şirket uzaya uydu fırlattı

Böylec Çin ilk defa özel sektör yapımı bir roketi uzaya gönderdi. Pek çok endüstri gözlemcisi tarafından ülke uzay endüstrisinde bir kilometre taşı olarak nitelenen bu görev, Kuzey Çin'deki Jiuquan Uydu Atış Merkezi'nde gerçekleştirildi. Böylece özel yapım bir roket devletin resmi bir uzay istasyonundan ateşlenmiş oldu.



Roketi geliştirip üreten i-Space uzay şirketi, bir grup üst düzey Çinli roket bilimcisi tarafından kuruldu. 9,5 metrelik, katı yakıtlı SQX-1Z füze, saat 13.00'te, çöldeki rampasında gürleyerek açık bir göğe doğru yükseldi. 1,4 metre çapındaki füze saniyede 1,5 kilometrelik bir azami hızla kısa sürede göğün üst tabakalarına ulaştı.



i-Space'in bildirdiğine göre füze 460 saniye süreyle uçup yeryüzüne 108 kilometre mesafeye ulaştıktan sonra üç küçük uydusunu bıraktı. Uydulardan biri, Pekin'de özel bir uydu yapımcısı olan ZeroG Lab diğer ikisi ise Chengdu'da özel bir firma olan ve uydu tasarımında ve veri hizmetinde uzmanlaşmış ADA-Space yapımı. i-Space, uyduların belirsiz bir süre alt yörüngede teknolojik misyonlarını yerine getirerek dolaştıktan sonra tekrar yeryüzüne düşecek ve bulunacaklarını açıkladı.

5 Eylül tarihli atış, Çin özel girişiminin üçüncü kez bir uzay görevi için roketle taşıma görevi ve aynı zamanda i-Space füze ailesi açısından ikinci uçuş. Firma ilk atışını Hainan ada eyaletindeki bir roket araştırma-deneme yerinden Nisan ayında gerçekleştirmiş; firmanın ilk yerli yapım ürünü SQX-1Z tasarımını ve ekipmanını teste tabi tutmuştu.