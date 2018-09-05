Skype o özelliğini duyurdu

Şimdilik sadece iOS ve Android platformlarında kullanılabiliyor.

Microsoft’un popüler mesajlaşma servisi Skype ciddi bir dönüşüm içerisinde. Kullanım oranının giderek düşmesi ve yapılan eleştirileri dikkate alan Microsoft, Skype’ın yeniden yapılandırılması konusunda önemli adımlar atıyor.

Temmuz ayında Skype için arama kaydetme özelliği üzerinde çalıştığı gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Skype’ın tasarımının baştan sona değişeceği söylenmişti. Verilen sözlerin ilki bugün tutuldu ve Skype yeni özelliğini kullanıma sundu.

Öncelikle Skype arama kaydetme özelliği şimdilik sadece iOS ve Android platformlarında kullanılabiliyor. Yani bilgisayardan Skype kullananlar ilk etapta yeni özellikten faydalanamayacak. Windows 10 için bu özelliğin önümüzdeki aylarda geleceği söylendi. Yapılması gereken ilk şey Skype’ın mobil uygulamasını güncellemek. Yeni özellik sadece en güncel sürümde kullanılabiliyor.

Skype içerisindeki aramayı kaydetmek için yapılması gereken şey oldukça basit. Arama sırasında “+” butonuna basmanız ve “Kaydı başlat” demeniz yeterli. Ancak bu noktadan sonra sizin görüşmeyi kaydettiğiniz karşı tarafa da bildiriliyor. Bu sayede olası hukuksal problemlerin önüne geçilmesi isteniyor. Görüşme bittikten sonra MP4 formatında mobil cihaza kaydediliyor veya kullanıcıya diğer paylaşma seçenekleri sunuluyor.

Kaydedilen görüntüler Skype’ın bulut altyapısında 30 gün boyunca saklanıyor. Yeni özellik konferans görüşmelerinde de kullanılabiliyor. (donanimgunlugu.com)