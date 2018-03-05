Android'inizin Pili Sağlıklı mı?

Zeynel A. Öztürk - CHİP - Pil ömründen tasarruf etmek, çoğu Android kullanıcıları için günlük bir görev haline gelmiş durumda. Peki pilinizin günlük ömrünün yanında tüm ömrünü nasıl koruyacağınızı düşünüyor musunuz?

Piller zaman içinde yıpranarak ilk günkü kadar iyi şarj olmayabiliyorlar. Bir başka deyişle zaman içinde tam bir şarjla bile eskisi kadar performans alamıyorsunuz. Bu yüzden pilinizin durumunu kontrol edip, ona daha iyi davranmak isteyebilirsiniz.

Android'de Pil Sağlığı Nasıl Kontrol Edilir?



Bu iş için ücretsiz Accubattery uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Uygulamanın tek işi pil sağlığını göstermek olmasa da, bu işi iyi yapıyor. Accubattery'yi yükledikten sonra, karşınıza pilinizin ömrüyle ilgili bazı bilgiler gelecek. Uygulamaya göre pilinizi sadece yüzde 80'e kadar şarj ederek onun ömrünü biraz uzatabiliyorsunuz.

Uygulamadaki kaydırma düğmesini kullanarak bununla ilgili bir alarm kurabiliyorsunuz. Bu alarmı yüzde 80'e ayarlamanız öneriliyor, ancak farklı bir oran da kullanabilirsiniz. Sonuçları almak için telefonunuzu bir süre normal olarak kullanmayı sürdürmeniz gerekiyor. Accubattery bir süre sonra telefonunuzun pili ve kullanımınızla ilgili verileri bir araya getiriyor ve bunları uygulama içerisinde gösteriyor. Bilgiler bir iki günde görünür hale geliyor ancak daha iyi sonuçlar için uygulamayı birkaç hafta veya ay kullanmanız gerekebilir.

Discharging sekmesinde pilinizin ne kadar dayanacağını görebiliyorsunuz. Burada ortalama pil kullanımını, uygulamaya göre kullanımı ve fazlasını görebilirsiniz. Charging sekmesinde ise cihazınızın ne kadar hızlı şarj olduğunu, Health sekmesinde pilinizin eskime durumunu ve yeni cihazlarla kıyaslamasını görebilirsiniz.