Instagram'da erişim sorunu

Instagram'da TSİ 23.40 sularından itibaren erişim sorunu yaşanıyor. Ancak bu kez sorun Instagram'ın sadece bir bölümünü ilgilendiriyor.

Kullanıcılar kendi paylaşımlarına gelen beğenileri ve takip isteklerini görebildikleri ekranda "Hareket Yüklenemedi" uyarısı görüyor.

Instagram'da kullanıcılar bir süredir kendilerine gelen beğenileri gördükleri bölüme erişim sağlayamıyor. Kullanıcılar bu bölüme girdiklerinde bir süre bekliyor ve 'Hareket Yüklenemedi' hatasıyla karşılaşıyor. Bu hatanın neden meydana geldiği henüz belli değil; ancak teknik bir sorundan kaynaklandığı söylenebilir.

Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken; erişim sorunu dünya genelinde hissediliyor.