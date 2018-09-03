LG V40’ın özellikleri sızdırıldı

Arkada üç ve ön tarafta iki tane olmak üzere toplam 5 adet kameraya sahip olan LG V40, önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılacak.

LG’nin gelecek haftalarda tanıtacağı yeni amiral gemisinin tüm özellikleri sızdırıldı. V35 ThinQ’nun halefi niteliğindeki LG V40, arka tarafta üç ve ön tarafta iki olmak üzere toplam beş adet kameraya sahip olacak. Halefinden daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkan cihazın V35 ThinQ ile sadece batarya kapasitesi aynı kalmış.

,Snapdragon 845 ile çalışan LG V40, 6 GB RAM miktarına sahip. 12, 16 ve 12 MP’lik üç adet kamerası bulunan cihazın ön tarafında da 8 ve 5 MP’lik iki adet kamera daha bulunuyor. Kullanıcıların memnun kalmayacağı bir nokta ise batarya kapasitesinin geliştirilmemiş olması. V35 ThinQ ile aynı şekilde 3300 mAh bataryaya sahip olan cihazın 64 ve 128 GB’lık depolama alanı mevcut olan iki versiyonu var.

Çentikli 6.4 inç ekrana sahip olan LG V40, P-OLED ve QHD + özellikleirni taşıyor. Tanıtım ve çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak 2-3 hafta sonra olacağı tahmin ediliyor. Fiyatının ise 900 dolar civarında olması bekleniyor