PES 2019 satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı

İşte PES 2019 ile birlikte gelen yeni özellikler ve PES 2019 Türkiye fiyatı...

Yenilenmiş top fiziği, yepyeni oyuncu dayanıklılık sistemi, pas ve şut animasyonları derken son yılların en sağlam spor oyunlarından biri ile karşımıza çıkmaya hazırlanan KONAMI, PS4, Xbox One ve PC oyuncuları için oyunu satışa sundu.

PES 2019 TÜRKİYE FİYATLARI

PC

Standart Edition: 220 TL.

David Beckham Edition: 269 TL.

Legend Edition: 318 TL

Xbox One

Standart Edition: 152 TL.

David Beckham Edition: 176 TL.

Legend Edition: 202 TL.

PS4

Standart Edition: 259 TL.

David Beckham Edition: 299 TL.

Legend Edition: 349 TL.

PES 2019 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

Ekran Kartı Hafızası: 2 GB

DirectX: 11.0

Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB

Çözünürlük: 1280x720

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit

CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X

Ekran Kartı Hafızası: 4 GB

DirectX: 11.0

Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB

Çözünürlük: 1920x1080