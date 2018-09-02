PES 2019 satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı

İşte PES 2019 ile birlikte gelen yeni özellikler ve PES 2019 Türkiye fiyatı...
Yenilenmiş top fiziği, yepyeni oyuncu dayanıklılık sistemi, pas ve şut animasyonları derken son yılların en sağlam spor oyunlarından biri ile karşımıza çıkmaya hazırlanan KONAMI, PS4, Xbox One ve PC oyuncuları için oyunu satışa sundu.
PES 2019 TÜRKİYE FİYATLARI
PC
Standart Edition: 220 TL.
David Beckham Edition: 269 TL.
Legend Edition: 318 TL
Xbox One
Standart Edition: 152 TL.
David Beckham Edition: 176 TL.
Legend Edition: 202 TL.
PS4
Standart Edition: 259 TL.
David Beckham Edition: 299 TL.
Legend Edition: 349 TL.
PES 2019 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
RAM: 4 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
DirectX: 11.0
Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
Çözünürlük: 1280x720
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64bit
CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
Ekran Kartı Hafızası: 4 GB
DirectX: 11.0
Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
Çözünürlük: 1920x1080