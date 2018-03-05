Büyük iç mekânlarda gezmek artık çok kolay

Harita, navigasyon ve arama platformu olan inMapper sayesinde ziyaretçiler herhangi bir mobil uygulama indirmeden, inmapper.com üzerinden aradıkları noktaları rahatlıkla bulabiliyor. Böylelikle ziyaretçiler, büyük mekânlarda zaman kaybetmeden, yorulmadan alışverişin ve gezmenin tadını çıkarabiliyor.

Başta alışveriş merkezleri olmak üzere stadyumlar ve müzeler gibi büyük kapalı mekânlarda navigasyonu, harita hizmetini ve akıllı aramayı birleştiren inMapper, ziyaretçilere gitmek istedikleri yere kadar yol gösteriyor. Ziyaretçiler inMapper’a; inmapper.com web sitesinden hızlı bir şekilde erişip, büyük iç mekânları keşfedebiliyor. Her geçen gün artan mekân sayısıyla genişleyen platform, yenilikçi bir yol bulma deneyimi sunuyor.

İnteraktif haritalar ile gidecekleri ve bulundukları yeri seçen ziyaretçiler, iç mekânlarda engelli rotası, fırsat rotası gibi farklı rotalarla navigasyon yapabiliyor. inMapper’ın akıllı arama özelliğiyle mağazalar, ürünler ve fırsatlar aranan kelimeye göre listeleniyor ve ziyaretçilerin aradıklarını kolayca bulması sağlanıyor. Konum paylaşımı özelliğiyle ise bulundukları yeri WhatsApp, Messenger, SMS gibi farklı mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderen ziyaretçiler, randevulaştıkları kişilerle de hızlıca buluşabiliyor.

inMapper hakkında:

AVM, müze, havalimanı gibi büyük yapılar için iç mekân harita, navigasyon ve arama platformu olan inMapper; İTÜ Çekirdek, Türk Telekom PİLOT ve GarantiPartners programları tarafından desteklenerek şirketleşti. Ziyaretçilerin navigasyon yapabilmesi için iç mekanları haritalandırıp etkileşimli hale getiren inMapper; mağazaları, şubeleri ve ürünleri listeleyip, ziyaretçileri ulaşmak istedikleri yere yönlendiriyor. Ziyaretçiler, inMapper’a web sitesinden, mobil uygulamalardan ve kiosklardan erişebiliyor. inMapper harita platformunun farkı ise hem kendi sitesinden kullanıcılara sunulması hem de farklı mobil uygulamalara entegre edilebilmesi.