Yeni iPhone modelinin görüntüleri internete düştü

Apple tarafından yanlışlıkla sızdırılan görüntü, ilk kez Altın renk seçeneği ile sunulacak olan iki OLED modelin varlığını doğrulamakta. 2017 model OLED ekranlı iPhone X, yalnızca Gümüş ve Uzay Grisi renk seçeneğiyle sınırlıydı.

Apple'ın yeni iPhone'larının tamamının TrueDepth kamera sistemiyle gelen ve Touch ID'nin yerini alan Face ID'ye sahip olacağı iddia ediliyor. Face ID'nin yanı sıra, yeni iPhone'ların ince çerçeveli ve uçtan uca ekran tasarımına sahip olacağı öne sürülüyor.

Yeni iPhone modelinin yanı sıra Applewatch4 olarak bilinen kol saatleri de sızan görüntüler arasında.

Apple'ın tanıtım gösterisinin 12 Eylül'de Türkiye saati ile 20:00'da başlayacağı belirtildi.