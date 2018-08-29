Instagram'da onaylı hesap isteyenlere müjde

Instagram, Temmuz ayı itibariyle ilk olarak Avustralya'da sunduğu onaylı hesap talep etme özelliğini ilerleyen günlerde tüm dünyaya sunmaya hazırlanıyor. Peki bu ne demek?

Bu, artık dileyen herkesin bir onaylı hesabı olacağı anlamına gelmiyor; ancak hesabınızın mavi tik alma ihtimali varsa artık bunu doğrudan siz talep ederek göreceksiniz.

Instagram'da bazı profil hesaplarında mavi tik görüyoruz. Buna onaylı hesap deniyor. Daha çok tanınmış kişilerin kullandığı bu onaylı hesabı herkes kullanamıyor. Özellikle hesabı taklit edilmeye çok açık veya mağdur olabilme ihtimali olan hesaplar onaylı hesaba dönüşebiliyor. Peki Instagram onaylı hesaba geçişi nasıl yapıyor?

Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre bugüne kadar kullanıcıların doğrudan başvurmasının ötesinde Instagram, kendi kriterlerine bakarak otomatik olarak onaylı hesaba geçişi yapıyordu. Yani kullanıcılar bu konuda herhangi bir girişimde bulunmuyordu. Ancak Avustralya'da ilk olarak başlayan bir özellik, tüm dünyada yakında kullanıcılara sunuluyor. Yani artık sadece profil sayfanıza girip ayarlar kısmından onaylı hesap için 'başvuru'da bulunabiliyorsunuz. Ancak burada 'başvuru' kelimesinin altını çizmek gerek. Çünkü bu özellik her ne kadar kullanıcılara Ayarlar altında sunulacak olsa da, sonuçta 'başvuru'dan öte bir şey olmayacak. Yani siz başvuracaksınız; Instagram gerçekten hesabınızın mavi tik almasına gerek olup olmadığını kontrol edecek ve gerekli görürse bu talebinize olumlu dönüp sizi onaylı hesaba geçirecek.

Ancak Instagram'ın bu talebinize ne kadar sürede yanıt vereceği bilinmiyor. Bunu, özellik hayata geçtiğinde göreceğiz. Ancak olumlu ya da olumsuz mutlaka Instagram tarafından yanıt alacaksınız.

PEKİ ŞU AN ONAYLI HESAP ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Instagram'ın bu konudaki açıklaması şöyle:

"Şu anda yalnızca bazı tanınmış kişilerin, ünlülerin ve markaların doğrulanmış simgeleri bulunmaktadır. Şimdilik doğrulanmış simgesi talep etmeniz veya satın almanız mümkün değildir. Hesabınızda doğrulanmış simgesi yoksa, insanlara kimliğinizin gerçek olduğunu bildirmenin başka yolları da vardır. Örneğin resmi internet sitenizde, Facebook sayfanızda veya Twitter hesabınızda Instagram profilinizin bağlantısına yer verebilirsiniz."

PEKİ YA FACEBOOK'TA ONAYLI HESABI OLUP DA INSTAGRAM'DA OLMAYANLARA NE OLACAK?

Instagram'ın bu konuda da bir açıklaması bulunuyor:

"Instagram'da yalnızca bazı tanınmış kişilerin, ünlülerin ve markaların doğrulanmış simgeleri bulunmaktadır. Doğrulanmış simgesi olan Facebook Sayfalarının tamamının Instagram hesaplarında doğrulanmış simgesi yoktur. Şu anda, yalnızca taklit edilme ihtimali yüksek olan Instagram hesaplarının doğrulanmış simgeleri vardır."

INSTAGRAM ONAYLI HESAP BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Çok basit... Bu yeni özellik gelecek ilk güncelleme ile birlikte herkese sunulacak. Henüz tarih net değil; ancak önümüzdeki günlerde bu özelliği Ayarlar altında göreceğiz. Ayarlar kısmında 'Onaylı Hesap Başvuru' seçeneğinden bu talepte bulunacağız.