Sevilen futbol oyunu yayınlandı!

PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yer alan PES 2019, bu yıl FIFA’ya kafa tutacak gibi görünüyor.

Futbol oyunları kulvarında yıllardır PES ile FIFA‘nın çekişmesine tanıklık edilmişti. Ancak FIFA son 3-4 yıldır rakibi PES karşısında ezici bir üstünlüğe sahip olarak rekabetin bitme noktasına gelmesine neden olmuştu. Konami de gidişattan memnun olmayan PES tutkunlarının gönlünü, bu yıl geliştirdiği oyun ile çelmeye çalışıyor.

Avrupa’da 30 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanacak olan PES 2019, bugün Amerika bölgesinde indirime sunuldu. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformalarına gelen oyun, fiyatı ile diğer oyunlar karşısında çok uygun duruyor. Eğer PSN ve Xbox hesabını Amerika bölgesindeyse Pro Evolution Soccer 2019’u bugün indirip oynayabiliyor.

Pro Evolution Soccer 2019’un üç farklı sürümü yer alıyor. Bu sürümlerin fiyatları; standart sürüm 259 TL, David Beckham Edition299 TLve Legend Edition fiyatı ise 349 TLolarak belirlenmiş durumda.

Pro Evolution Soccer 2019’un sistem gereksinimleri ise şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10

İşlemci: Intel Core i5 – 3470 veya AMD FX 4350

RAM: 4GB

Ekran Kartı: NVidia GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870

Ekran Kartı Belleği: 2GB

DirectX: 11.0

Depolama: 30GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 – 64bit

İşlemci: Intel Core i7 – 3770 veya AMD FX 8350

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVidia GTX 760 veya AMD Radeon R9 270X

Ekran Kartı Belleği: 4GB

DirectX: 11.0

Depolama: 30GB

Kaynak: (donanimgunlugu.com)