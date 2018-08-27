Bir yılda yüzde 394 arttı

DHA - Her ihtiyaç ve bütçeye göre 40 farklı markaya ait 177 drone çeşidi ve aksesuarı e-ticaret platformu Hepsiburada'da tüketiciyle buluşuyor.

Hepsiburada ışıklı, gece görüşlü çeşitlerinden katlanabilir olanlara kadar farklı özellikte drone ve drone aksesuarlarını, hem ilk defa drone sahibi olmak isteyenlerin hem de profesyonel seçimler arayanların beğenisine sunuyor. Yazın gelmesiyle birlikte açık hava aktivitelerinde ve tatillerde kuşbakışı görüntü almak, aynı zamanda kayıt yapmak için drone sürüşleri tercih ediliyor. E-ticaret platformu Hepsiburada’da, her ihtiyaç ve bütçeye göre 40 farklı markaya ait 177 drone çeşidi ve aksesuarına uygun fiyatlarla ulaşılabiliyor.

"TEKNOLOJİK OYUNCAKLAR” KATEGORİSİNİN YILDIZI"

Hepsiburada, tatillerde eve kapanmayıp açık havada vakit geçirenler arasında “teknolojik oyuncaklar” kategorisinin yıldızının dronelar olduğunu belirtiyor. Hepsiburada’nın 2018 yılı ilk 7 aylık trend verilerine göre dronelara olan taleplerde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 394 artış gözlemlendi. Dronelara talep gösterenler ise yoğunlukla erkekler ve 27-41 yaş aralığı. Dronea en çok talep gösteren iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla ve Balıkesir oldu.

"İLK KEZ DRONE SÜRÜŞÜ YAPACAKLARA ÖZEL ÖNERİ"

Hepsiburada, ilk kez drone kullanacak çocuk ve yetişkinler için eğitim cihazı olarak Dji Tello Ryze Tech Tello’yu öneriyor. Çift anteni ve canlı görüntü aktarımıyla kolay ve keyifli bir şekilde havada süzülen Dji, 13 dakikalık uçuş süresine ve 100 metrelik menzile sahip. Üzerinde HD kalitesinde bir kamera bulunduran cihaz, fotoğraf ve video kayıtları da yapabiliyor. Dji Tello Ryze Tech Tello varsa, nerede olunduğunun önemi yok. Evde, ofiste, arka bahçede istenildiği an yepyeni görüş açılarıyla çevre görüntülenebilir ve çok çeşitli perspektifler yakalayabiliyor. Ayrıca Hepsiburada 500 gr ve üstü droneların kullanımı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen drone kullanım sertifikasının alınması gerekliliğini önemle belirtiyor.

"ÇOCUKLARA ÖZEL TASARIMLAR"

Özellikle çocuklar için iyi bir başlangıç drone’u olarak görülen Zerotech Dobby Mini Selfie Drone, 100 metrelik kontrol mesafesine sahip. Üzerindeki kamera 13 megapiksel ölçüsünde ve 75 derecelik görüş açısı sağlayabiliyor. Fotoğraf çekebilen ve Full HD video kaydı yapabilen drone, 16 GB’lık dahili depolama alanıyla dikkat çekiyor. Android ve iOS tabanlı akıllı telefonlarla rahatlıkla kullanılabilen ve tam şarjla 9 dakika boyunca havada kalabiliyor.

'GECE GÖRÜŞÜNDEN VAZGEÇMEM' DİYENLER DE DÜŞÜNÜLDÜ"

Rcx XX6 Drone U.K. Gece Görüşlü Quadcopter, sahip olduğu Gyro teknolojisiyle hızlı, seri ve stabil uçuş sağlayabiliyor. Havada asılı kalabilme ve her yöne doğru takla atabilme gibi özellikleriyle dikkat çeken cihaz, NO HEAD özelliği sayesinde uçuş esnasında istenilen şekilde ön yönünü belirleyebiliyor. Ayrıca RETURN BACK opsiyonuyla, geldiği yönün tersine gidebilme özelliği gösterebiliyor. Cihaz, 45 dakikalık şarj ile 8 dakika havada kalabiliyor.

"GEZGİN MACERACILAR İÇİN KATLANABİLİR"

Hepsiburada drone ürün gamında taşınabilir ve katlanabilir özellikte drone’lar da yer alıyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken 3 eksenli gimbal kamerası olan Dji Mavic Air Fly More Combo. Tam 32 megapiksel küresel panorama fotoğraflar çekebilen bu drone ayrıca HDR kalitesinde fotoğraf çekme olanağı tanıyor ve 4K Ultra HD görüntü kaydı gerçekleştirebiliyor. Katlanabildiği için tatillerin keyfini gezerek çıkaranlara tavsiye ediliyor.

"EĞLENCE ARAYANLAR İÇİN ÖZEL TASARIM"

Hayranı olduğum kahramanım, droneumda da olsun diyenler için özel tasarımlı dronelar da mevcut. Hepsiburada ürün gamında yer alan Batman konseptli Batwing HD Drone profesyonel kullanımdan ziyade eğlence amaçlı kullanılan dronelardan biri. 3 farklı hız ayarına sahip olan Batwing havada takla atabiliyor. Ayrıca kolay takip edebilmek açısından LED yön ışıkları da bulunuyor. Kamerası da olan Batwing ile fotoğraf çekilebiliyor, video kaydedilebiliyor.