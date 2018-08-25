Twitter CEO'su ifade verecek

"Tek taraflı ve yanlı konuşmalar, bu sosyal medya platformlarının temelini oluşturan kamu görevine aykırıdır"

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Kevin McCarthy, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Twitter CEO’su Jack Dorsey’in ifadeye çağırıldığını açıkladı.

Sosyal medyada muhafazakar seslerin susturulduğuna ilişkin kaygılar doğrultusunda ABD Temsilciler Meclisi komitesi, Twitter CEO'su Jack Dorsey ve diğer bazı yöneticilerin 5 Eylül'de araştırma komisyonda ifade vereceklerini duyurdu.

Amerikan halkının bu önemli kamu platformlarına olan güvenini tam olarak yeniden tesis etmenin tek yolunun şeffaflıktan geçtiğini belirten Temsilciler Meclisi üyesi Kevin MacCarthy, Dorsey'in planan ifadesinin Dorsey, kendisi ve komite başkanı Greg Walden arasında gerçekleşen görüşmeler süreti ile belirlendiğinin altını çizdi.

McCarthy'nin yaptığı açıklamada, "Tek taraflı ve yanlı konuşmalar, bu sosyal medya platformlarının temelini oluşturan kamu görevine aykırıdır" ifadesini kullandı.