Elon Musk Tesla'nın geleceğini duyurdu

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin bloğuna verdiği demeçte, "Tesla'nın halka açık kalması için daha iyi bir yol olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulundu. Musk, Daha önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Tesla'nın 72 milyar dolarlık bir yatırımla özelleştireceğini duyurmuştu.

Tesla CEO'su, Cuma günü yaptığı açıklamada ise hissedarlardan gelen geri dönüşler doğrultusunda kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Musk'ın bu kararı almasında yatırımcıların ve Wall Street devlerinden gelen önerilerin etkisi olduğu söyleniyor.

Tesla CEO'su konu ilgili olarak, " Tesla hisselerini ellerinde bulunduran yatırımcıların birçoğunun, şirketin halka açık olarak kalmasının daha iyi bir yol olduğuna inandıkları görülüyor" yorumunda bulundu.