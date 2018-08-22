Uygun kan grubu aramak artık tarih olabilir...

British Columbia Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, AB, A ve B kanından antijenler olarak adlandırılan işaretleyicileri kaldırmak için insan bağırsağındaki bakterilerden elde edilen enzimleri nasıl kullanabileceklerini anlattı.

Bilim insanları, A ve B tipi kan gruplarını, herkese kan verebilen 0 tipi kan grubuna nasıl dönüştüreceklerini keşfetti.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; bilim insanları, her tür kanı hemen hemen herkesle uyumlu olan tip 0'a dönüştürmek için bakteriyel bir enzim kullanmanın güvenilir bir yolunu bulmuş olabilir.

British Columbia Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, AB, A ve B kanından antijenler olarak adlandırılan işaretleyicileri kaldırmak için insan bağırsağındaki bakterilerden elde edilen enzimleri nasıl kullanabileceklerini anlattı. American Chemical Society'nin 256. Ulusal Toplantısı'nda, kanı tip 0'a etkili bir şekilde çevirmeyi paylaştılar.

0 KAN GRUBU EVRENSEL BAĞIŞÇI

AB, A, B ve 0 olmak üzere dört temel kan grubu türü vardır. Her biri, kırmızı kan hücreleri antijenlerin varlığı ile ayırt edilir. Tip A kan, A antijenine sahiptir, B tipi kan B antijenlerine sahiptir. AB tipi kan ise her ikisine de sahiptir.

A tipi kana sahip biri, B tipi kanı alamaz. Çünkü vücut, birbirine uymayan antijenlerle, kırmızı kan hücrelerine saldıracak antikorlar üretir.

0 tip kan grubu ise “evrensel bağışçı” olarak adlandırılır çünkü bu kırmızı kan hücrelerinin antijenleri yoktur. Özellikle 0 negatif (gerçek evrensel bağışçı), en değerli olanıdır çünkü bu kan neredeyse herkese uyar.

Araştırmacılar, "AB, A ve B kanını 0 tipine dönüştürmek için uzun süredir araştırma yapıyor ancak güvenilir ve ekonomik bir çözüm geliştirmede çok az başarı elde edildi. Yeni yaklaşım bunu değiştirebilir. Bağırsaktaki mikropların bağırsaktaki proteinlerde bulunan şekerleri parçalamakta gerçekten iyi olduğu ortaya çıkıyor. Bu işlem temel olarak kırmızı kan hücrelerinde bulunan şekerli antijenlerin uzaklaştırılmasına benziyor, bu da AB, A veya B kanını tip 0'a dönüştürmek için ne yapılması gerektiğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.