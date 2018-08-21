Sony'nin yeni Playstation'ı ilk kez görüntülendi

DHA - Dünya çapında 525.3 milyon PlayStation cihazı satılmasını kutlamak için sadece 50 bin adet üretilen konsol, PlaySation 4 Pro için ilk defa yarı saydam lacivert rengiyle geliyor.

3 Aralık 1994 tarihinde Japonya’da çıkan ilk PlayStation’dan (SCPH-1000) konsolundan beri PlayStation platformu her zaman yeni teknolojilere evrilerek pazardaki yerini korumayı başardı. PlayStation 2, PSP, PlayStation 3, PlayStation Vita ve PlayStation 4 ile eğlence dünyasına her zaman yenilik ve çeşitlilik kattı. PlayStation 4 ise 22 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla 81,2 milyon satış adetine ulaşmıştı.

“PlayStation’ın zengin tarihine katkıda bulunan ve desteklerini sürdüren tüm hayranlarımıza ve iş ortaklarımıza en derin saygılarımı sunuyorum. Eğer tutkulu takipçilerimiz olmasaydı 500 milyon gibi inanılmaz bir satış başarısını yakalayamazdık.” diyen SIE Başkan ve CEO’su John Kodera, sözlerine “PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm konsolu, sadık hayranlarımıza minnetimizi yansıtacak şekilde tasarladık.” şeklinde devam etti.

Sınırlı sayıda üretilen ve bakır üretim numarasına sahip PlayStation 4 Pro 500 Milyon Özel Sürüm (2 TB) konsollar Eylül ayında Türkiye’de satışa çıkacak. Ayrıca yarı saydam lacivert renkteki DualShock 4 500 Milyon Özel Sürüm Eylül ayında, Gold Kablosuz Kulaklık 500 Milyon Özel Sürüm de Ekim ayında piyasaya çıkacak.

Özel olarak üretilen bu konsol yarı saydam lacivert renge sahip. Yarı saydam yapısı sayesinde, çalıştırıldığı zaman mavi ışık konsolun ön tarafını muhteşem bir şekilde aydınlatıyor, böylece PlayStation 4 Pro’nun muhteşem mimarisi dışardan görülebiliyor.

En tepede yer alan PS logosu ve ön tarafta yer alan PS4 logosu ise yine özel olarak seçilmiş mat bakır rengine sahip. Mat bakır ve yarı saydam lacivert renkler birleştiği zaman ortaya şık bir görüntü çıkıyor. Konsolun ön tarafında yine mat bakır renkte 1’den 50 bin’e kadar olan konsolun üretim numarası da bir plaka üzerinde yer alıyor. Bu numara şanslı oyuncunun, sınırlı sayıdaki konsolun hangi numarasına sahip olduğunu gösteriyor.

Konsolla birlikte DualShock 4, PlayStation Camera, dikey stant ve mono kulaklık da yarı saydam lacivert renge sahip olarak geliyor. DualShock 4’ün “△○×□” logoları da yine özel renge sahip. PlayStation 4 Pro’da olduğu gibi DualShock 4’te de ışık barıyla birlikte cihazın içi aydınlanıp mimarinin görünmesi sağlanıyor.

Aynı lacivert renge sahip Gold Kablosuz Kulaklık 500 Milyon Özel Sürüm de bakır PS logosu ve kulaklık kısmındaki yarı saydam tasarımıyla özel üretim ailesini tamamlıyor.