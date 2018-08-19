Dünyanın en eski peyniri bulundu!

ARKEOFİLİ/ ABD'nin başkenti Washington merkezli American Chemical Society (ACS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Giza'ya bağlı antik kent Memfis'te kazı çalışmaları yapan arkeologlar, geçmişi MÖ 13'üncü yüzyıla dayanan Ptahmes Mezarlığı'nda tuval bezine sarılı hâlde bir çömlek buldu.

MÖ 13. yüzyılda Mısır’da Memphis’in valisi olan Ptahmes’in mezarı ilk olarak 1885 yılında ortaya çıkarıldı. Yıllar içinde sürüklenen kumların altında kaybolduktan sonra 2010 yılında yeniden keşfedildi ve arkeologlar birkaç yıl sonra bu alanda kırık kavanozlar buldu. Kavanozlardan biri, katılaşmış beyazımsı bir içeriğin yanı sıra kavanozu kaplayan veya içeriğini korumak için kullanılmış olan tuval bir kumaş parçası içeriyordu. Enrico Greco ve meslektaşları buun ne olduğunu belirlemek için beyazımsı maddeyi analiz etmek istedi.

Numuneyi çözdükten sonra araştırmacılar protein bileşenlerini saflaştırdılar ve sıvı kromatografi ve kütle spektrometresi ile analiz ettiler. Bu tekniklerle tespit edilen peptitler, numunenin inek sütü ve koyun veya keçi sütü ile yapılan bir süt ürünü olduğunu gösterdi. Kanvas kumaşın, bunun bir sıvıdan ziyade bir katı madde içermek için uygun olduğunu ve diğer spesifik belirteçlerin olmaması, süt ürününün katı bir peynir olduğu sonucunu destekledi.

Gıda örneğindeki diğer peptitler, bruselloza neden olan bir bakteri olan Brucella melitensis ile kontamine olduğunu gösterdi. Bu potansiyel olarak ölümcül hastalık, hayvanlardan insanlara, tipik olarak pastörize edilmemiş süt ürünlerini yemekten geçebiliyor. Ekibin ön analizi doğrulanırsa, örnek hastalığın en erken rapor edilen biyomoleküler kanıtı tespit edilmiş olacak.