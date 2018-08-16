Huawei Mate 20 fiyatı ve özellikleri belli oldu!

ShiftDelete.net- Gelen bilgilerle birlikte yeni amiral gemisi Huawei Mate 20 fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı.

Huawei Mate 20 fiyatı ve özellikleri!

6.3 inç boyutundaki bir ekranla gelecek olan yeni model, Kirin 980 işlemcisinden gücünü alacak. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak olan Mate 20′nin 128 ve 256 GB‘lık depolama seçenekleri de bulunuyor.

P20 Pro‘da yer alan 40 megapiksellik üçlü kamera kurumuyla gelecek olan Mate 20, kamera konusunda kaliteli bir deneyim yaşatacak. Yeni modelin ön kamerası ise sızdırılan görselde, 20 Megapiksel olarak görülüyor. Pil konusunda da oldukça cömert davranan şirket, yeni telefonunda 4,200mAh kapasiteli bir bataryaya yer vermeyi planlıyor.

Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacak olan Mate 20, EMUI 9.0 arabirimiyle satışa sunulacak. Daha önce yapılan sızıntılarla Ekim ayı içerisinde satışa çıkartılması planlanan Huawei Mate 20, kullanıcılarla daha erken bulaşabilir.

Sızdırılan görsele baktığımızda ise yeni cihazın Eylül ayı içerisinde satışa sunulacağını görmekteyiz. Akıllı telefonun fiyatı ise 999 dolar olacak. Henüz yapılan bu sızıntılar hakkında Huawei yetkililerinin resmi bir açıklamada bulunmadığının da altını çizelim.