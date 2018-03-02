Light Phone 2 geliyor!

Sadece çağrı ve SMS için telefon kullanmak niyetindeyseniz Light Phone 2 ilginç bir yaklaşım sunuyor. Kredi kartı büyüklüğündeki Light Phone 2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Akıllı telefon ekranlarının giderek büyümeye başladığı bir dönemde ortaya çıkan Light Phone, kredi kartı büyüklüğündeki boyutları ve minimal tuş tasarımı ile büyük ilgi görmüştü. Light Phone 2 bu başarıyı bir adım daha ileriye taşıyacak. Light Phone sadece çağrı alıyor. Bunun haricinde bir fonksiyonu yok. Rehber haricinde Bluetooth 4.0 ile akıllı telefonlarınızdan çağrı alabiliyor. Küçük bir OLED ekranı ve aydınlatmalı bir tuş takımı var. Light Phone renkli ekranlı cep telefonları döneminden de geriye gidiyor hatta cep telefonlarının popüler olmaya başladığı ilk yılları anımsatıyordu.

Light Phone 2 ise daha farklı bir yaklaşımla günümüze gelmeyi başarmış. Telefon yine sadece çağrı ve SMS alıyor. Rehberi var, ayrıca alarm da kurabiliyorsunuz. Akıllı telefonlardaki gelişmiş özelliklerin hiç birisini istemeyen ve kullanıcıyı bağımlılıktan kurtarmayı amaçlayan ekip yine de bir noktada kararsız kalmış.

Bağımlılıktan çok ihtiyaç olarak görülen navigasyon, taksi çağırma ve müzik dinleme fonksiyonları gelen taleplere göre telefona eklenecek. Bununla birlikte sadece metin tabanlı bir gösterim var. Örneğin “100 metre ilerle ve sola dön”, “eve taksi çağır” gibi uyarılar veya seçenekler ekranda görünüyor. Diğer türlü komple bir uygulama ekranı yok. E-mürekkep dokunmatik ekranı ile minimal bir yaklaşım sunan telefon ayrıca uzun kullanım sürelerine imza atıyor. Dikey veya yatay kullanım yazı yazma esnasında büyük kolaylık sağlıyor. 4G, WiFi ve GPS sayesinde de sürekli bağlantı mümkün oluyor.

Aslında Light Phone 2 bir akıllı saat donanımına sahip ve bu nedenle geliştiricilerinde elinde asıl potansiyelini bulabilir. Snapdragon Wear 2100 yongasından gücünü alan modele 1GB RAM ve 8GB eMMC bellek eşlik ediyor. LightOS adında modifiye edilmiş bir Android sürümü barındıran telefon yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda kısıtlı bir hale getirilmiş. Light Phone 2 yine Indiegogo üzerinde destek arıyor ve kısa sürede gerçekleşme sınırına gelmiş durumda. 225$ bağış karşılığında en erken 2019 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.