Bu habere dikkat! Saldırı olabilir

Bankacılık işlemleri dahil birçok işlem artık tamamen internet üzerinden yapılıyor. İnternet üzerinden yapılan işlemler ne kadar önlem alınırsa alınsın güvenlik açısından tehlikeli durumlar oluşturabiliyor.

Uluslararası basına konu olan, hackerların ATM'lere saldırı yapabileceğine dair haberler korkuttu...

Büyük hack olaylarına dair haberler sık sık basının gündemine geliyor. FBI, hackerların ATM’leri ele geçirmek ve milyonlarca dolar çalmak için kötü amaçlı yazılım kullanacakları bir küresel saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti. Federal Soruşturma Bürosu, önümüzdeki birkaç gün içinde ATM’lere saldırı olabileceği yönünde bankaları uyardı. Webtekno’nun DailyMail’den aktardığı haberlere göre tehlike büyük…

ATM BİR ANDA TÜM PARAYI VEREBİLİR!

İlk olarak 2010 yılında tüm dünyanın tanıdığı “jackpotting” hack yöntemi, ATM'nin yazılımını bozarak cihazın tıpkı bir slot makinesi gibi çalışmasını sağlıyor. Hackerlerın yönetimine geçen ATM, verilen tek bir komutla kasasında bulunan bütün parayı büyük ikramiye veren slot makinesi gibi teker teker vermeye başlıyor. Daily Telegraph’ın raporlarına göre, bu saldırıya karşı en savunmasız olan bankaların, daha az karmaşık güvenlik sistemlerine sahip küçük bankalar olduğu düşünülmektedir. Yapılan uyarıda, “FBI, siber suçluların önümüzdeki günlerde bilinmeyen bir kart ihlali ile ilişkili olarak, küresel bir ATM saldırısı olabileceğine dair raporlar almıştır” ifadeleri kullanıldı.

GÜNCEL İŞLETİM SİSTEMİ TAVSİYE EDİLİYOR

Bu yılın başlarında, koordineli bir grup hackerın ABD’deki ATM’leri ele geçirerek 1 milyon dolardan fazla çaldığı bilinmekte. Yetkililer yaptığı açıklamada, saldırıların ABD’de ilk kez görülen jackpotting etkinliği olduğunu söyledi. Ocak ayında bankalara gönderilen bir ABD Gizli Servis uyarısında ise Windows XP çalıştıran makinelerin daha savunmasız olduğunu ve ATM operatörlerinin saldırıya karşı korunmak için sistemleri Windows 7’ye güncellemelerini teşvik ettiklerini söyledi.