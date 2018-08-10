Merakla bekleniyordu: Samsung'un yeni modeli tanıtıldı

Galaxy Note 9 sonunda açıklandı. Daha ince çerçeveler, büyük ekran ve yeni yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısıyla gelen cihaz yine oldukça şık görünyor. Bunun dışında daha hızlı performans, daha yüksek pil kapasitesi ve yeni Bluetooth destekli S Pen ile cihaz yükseltildi.

Milliyet'ten Onur Binay'ın haberine göre, Water Carbon Cooling sistemle gelen telefonda Oyun performansına da önem verilmiş. Bunun dışında parmak izi sensörü de iyileştirildi.

Bu yılın başlarındaki iyimserliğimize rağmen, Note 9 ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısına sahip ilk Samsung Galaxy amiral gemisi değil. Tarayıcı yine taşındı ve şimdi arkadaki yatay olarak hizalanmış çift kameranın altında yatıyor. Umduğumuz şey bu değildi ama en azından telefonun kilidini açarken kamera lensinin yanlışlıkla kirlenmesi önlenecek.

Cihazın arka tarafında ise 12MP 2 adet kamera yer alıyor. Bu kameranın diyaframı f/1.5 – f/2.4 aralığında değer alabilecek. Selfie çekmeyi sevenler için ise ön tarafta 8MP kameraya yer verilmiş.

Galaxy Note 9 IP68 sertifikası ile su ve toz dayanıklılığına, kablosuz şarj ve iris tarayıcısına da sahip.

Peki Galaxy Note 9'un teknik özellikleri neler?

-İnce çerçeveli ve biraz daha büyük 6.4 inç ekran (6.3 inç'ten), 516 ppi

-Daha hızlı Snapdragon 845 / Exynos 9810 işlemci (10nm işlemciler)

-6 veya 8 GB RAM

-128 veya 512 GB depolama alanı

-Daha yüksek kapasiteli 4000mAh pil (3300mAh'den)

-Daha hızlı kablosuz şarj

-ISOCELL Plus teknolojisine sahip gelişmiş 12MP çift kamera

-Bluetooth desteğiyle yükseltilmiş S Pen kalem

-Bixby 2.0

-İlk birkaç ay için Android'e özel Fortnite

- Samsung Dex desteği

-Stereo Dolby Atmos ses desteği

-201 gram ağırlığında

- Galaxy Note 9 Kurban Bayramı'ndan önce piyasada olacak. Türkiye'de ilk etapta sarı renk S Pen ile -Okyanus Mavisi, siyah kalemle Gece Siyahı, aynı tonda Lavanta moru renk seçenekleri satışa çıkacak.

Note 9'un fiyatı ne kadar?

Note 9'un Türkiye satış fiyatı 128GB depolama alanı ve 6GB RAM için 6499 TL, 512GB depolama alanı ve 8GB RAM için 7499 TL.