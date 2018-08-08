GameX 2018 başvuruları başladı

GameX 2018, 6-9 Eylül tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi‘nde gerçekleşecek.

GameX 2018'de en yeni oyunları oynama şansına erişebileceksiniz. Oyun severler sevdikleri YouTuber ve Streamerlar ile tanışabilecek, kendileriyle fotoğraf çekilebilecek ve keyifli vakit geçirebilecek. Her sene olduğu gibi bu sene de GameX de bireysel ve grup cosplay yarışmaları da düzenlenecek. Drone & Robot Yarışları da GameX'e ayrı bir hava katacak. B2B Alanı'nda sektörün paydaşlarıyla birebir görüşüp iş ağınızı genişletebilecek, Geek Bazaar da katılımcıların el yapımı ürünlerini inceleyebilecek ve satın alabileceksiniz. Indie Game Alanı'nda ise bağımsız oyun geliştiricilerinin geliştirdiği oyunları deneyimleyebilecek. Workshop Alanı sizlere oyun geliştirme, cosplay yapımı, resim ve sanat alanında işinin uzmanı birçok kişiden yardım almanızı, pratik yapmanızı ve püf noktaları öğrenebileceğiniz atölye çalışmaları gerçekleştirmenizi sağlayacak.

YouTuber & Streamer başvurusu nedir?

YouTube ve Twitch üzerinden içerik üretip, bunları izleyicilerine sunan kişilere verdiğimiz özel biletlerdir. YouTuber & Streamer başvurusu onaylanmış olan katılımcılarımız “YouTuber & Streamer” ibaresi olan, isimlerine özel kartla fuara giriş yaparlar.

Cosplay Yarışması Başvurusu

6-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan GameX Uluslararası Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı’nda 8 Eylül Cumartesi bireysel cosplay yarışması, 9 Eylül Pazar grup cosplay yarışması olacak. Cosplay yarışmasının detaylarına bu adres üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gönüllü Takım Üyeliği Başvurusu

GameX ekibi, bu yıl 6-9 Eylül tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi‘nde yapılacak olan GameX 2018‘de birlikte çalışacak gönüllü arkadaşlar arıyor. 4 gün boyunca etkinlik denetimi ve düzenlemesi alanında çalışmak isteyen arkadaşlar bu adres üzerinden detayları görüntüleyebilirler. 4 gün boyunca yorucu ama bir o kadar da eğlenceli olan bu serüvene GameX ekibi ile birlikte çıkın.

Indie Oyun Geliştiricileri Başvurusu

Bu yıl da GameX’te; evinizde, mutfağınızda veya küçük ofisinizde yaptığınız oyunları, her yaştan oyuncu kitlesine ulaştırabileceğiniz bir indie game alanı olacak. Oyununuzu insanlara gösterip feedback almak ve yeni imkanlarla tanışmak için Indie alanı sayfasını ziyaret edin.

Geek Bazaar Başvuruları

Geek Bazaar, katılımcıların el yapımı ürünlerini sergilediği bir alandır. Bu alandaki stantlarda sevdiğiniz Oyun, TV, Film, Manga, Anime kahramanların figürlerini, aksesuarlarını veya tişörtlerini bulabilecek; potionlarla canınızı ve mananızı doldurabileceksiniz. Eğer siz de Geek Bazaar'da yer almak istiyorsanız, buradan detayları görüntüleyebilirsiniz.