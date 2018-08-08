PES 2019'un demo sürümü çıktı

Konami, rakibi FIFA’ya kaptırdığı koltuğu bu yıl PES 2019 ile geri almak istiyor. PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına 30 Ağustos 2018 tarihinde gelecek olan PES 2019 için bugün demo sürüm yayınlandı.PES 2019 Demo sürümünde; Barcelona, Schalke 04, Liverpool, Inter, Milan, Monaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Colo-Colo, Arjantin ve Fransa takımları oynanabiliyor. Stadyum olarak ise demo sürümde; Camp Nou ve Veltins Arena yer alıyor.

Online maçların da yapılabildiği demo sürüm, Steam, PS Store ve Microsoft Store üzerinden şu an erişilebilir durumda. Türkiye Ligi‘nin de yer alacağı PES 2019, demo sürümü ile büyük beğeni toplamış gibi görünüyor.

Mağazalarda demo sürüme yapılan oylamalar, PES 2019’un beğenildiğinin işareti olabilir.

PES 2019’un üç farklı sürümü yer alıyor. Bu sürümlerin fiyatları standart sürüm 259 TL, David Beckham Edition 299 TL ve Legend Edition fiyatı ise 349 TL olarak belirlenmiş durumda. (donanimgunlugu.com)